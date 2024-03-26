В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ЧЕСТВОВАЛИ АКТРИСУ ВИОЛЕТТУ МААН

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры чествовали Народную артиству Абхазии актрису Виолетту Маан. Динара Смыр пожелала ей долгих лет жизни и продолжения творческой деятельности на радость поклонникам.

«От имени Министерства культуры Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов. Ваше творчество известно как в Абхазии, так и за ее пределами. Вы на протяжении многих лет покоряете сердца зрителей своей и искренностью», – сказала Динара Смыр.

Со своей стороны, Виолетта Маан поблагодарила Динару Смыр за теплые поздравления и оказанное ей внимание.

Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Алхас Чолокуа также присоединился к поздравлениям.

29 марта в честь юбилея артистки зрителям будет показан спектакль «Он и она» с участием народной артистки Абхазии Виолетты Маан.

Также в течение года будет организован творческий вечер, посвящённый юбилею артистки.