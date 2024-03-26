ПРЕЗИДЕНТ ПРИГЛАСИЛ ПОСТРАДАВШИХ В ТЕРАКТЕ ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию сделал запись в книге соболезнований в МИД РФ в связи с терактом в «Крокусе Сити Холле», записи в которой продолжают оставлять главы государств, дипломатических миссий иностранных государств в России.

Аслан Бжания считает, что терроризм является инструментом в руках недружественных государств.

«Мы испытываем чувство скорби, восприняли теракт как личную трагедию. Я знаю, что такое терроризм, в свое время возглавлял спецслужбы Абхазии, и, откровенно говоря, нам казалось, что такого рода явления больше не повторятся, но случилось то, что случилось. Я уверен, что российские спецслужбы настроены решительно, кардинально. К сожалению, инструмент терроризма является действующим инструментом в руках недружественных государств, я это так расцениваю», – сказал Бжания журналистам.

Он выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей. Президент сказал, что готов пригласить в Абхазию пострадавших детей, «чтобы как-то смягчить последствия этого бесчеловечного акта, чтобы хоть как-то помочь». Он выразил надежду на то, что подобное в России не повторится.