ДВОЕ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА СПАСЛИ ТОНУЩУЮ ТУРИСТКУ
Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. В условиях шторма и дождя двое граждан Узбекистана проявили исключительную смелость, спасая тонущую туристку в акватории Сухума. Сильный ветер и холодные волны не стали для них препятствием. Свидетели происшествия подходили и благодарили мужчин за поступок, на который способны немногие.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 00 минут. Пострадавшей была оказана и первая доврачебная помощь, затем сотрудники медицинского управления доставили её в больницу.
Через некоторое время сотрудник МЧС приехал уже за «случайными спасателям» и отвез их отогреться.
Причины происшествия устанавливаются.
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