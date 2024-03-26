ДВОЕ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА СПАСЛИ ТОНУЩУЮ ТУРИСТКУ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. В условиях шторма и дождя двое граждан Узбекистана проявили исключительную смелость, спасая тонущую туристку в акватории Сухума. Сильный ветер и холодные волны не стали для них препятствием. Свидетели происшествия подходили и благодарили мужчин за поступок, на который способны немногие.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 00 минут. Пострадавшей была оказана и первая доврачебная помощь, затем сотрудники медицинского управления доставили её в больницу.

Через некоторое время сотрудник МЧС приехал уже за «случайными спасателям» и отвез их отогреться.

Причины происшествия устанавливаются.