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Абхазия Информ

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 27.03.2024

Новости Среда, 27 марта 2024 14:31
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РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 27.03.2024

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Оперативно отреагировав на заявление, поступившее в райотдел милиции по факту кражи строительных инструментов из частного домовладения по ул. 23 Июля в г. Гудаута, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали жителя с. Лыхны Лакербая Астамура Ахровича, 1989 г.р.

При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Лакербая, были обнаружены и изъяты похищенные электроинструменты.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.155 УК РА проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Астамур Лакербая санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2024 14:40

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