РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 27.03.2024

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Оперативно отреагировав на заявление, поступившее в райотдел милиции по факту кражи строительных инструментов из частного домовладения по ул. 23 Июля в г. Гудаута, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали жителя с. Лыхны Лакербая Астамура Ахровича, 1989 г.р.