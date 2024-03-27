РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 27.03.2024
Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Оперативно отреагировав на заявление, поступившее в райотдел милиции по факту кражи строительных инструментов из частного домовладения по ул. 23 Июля в г. Гудаута, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали жителя с. Лыхны Лакербая Астамура Ахровича, 1989 г.р.
При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Лакербая, были обнаружены и изъяты похищенные электроинструменты.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.155 УК РА проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Астамур Лакербая санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.