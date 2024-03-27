СОТРУДНИКАМИ МВД ОБНАРУЖЕНЫ ТРИ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

В п. Бзыпта Гагрского района на приусадебном участке гражданина Бганба Спартака Расимовича изъято 28 майнинг-аппаратов. Мероприятия провели сотрудники УВД по Гагрскому району совместно с райотделом Cлужбы госбезопасности при участии Госстандарта Абхазии.

Действующая майнинг-ферма, принадлежащая Шармат Астамуру Алхасовичу обнаружена сотрудниками Очамчырского РОВД в селе Мыку. Аппараты по добыче криптовалюты в количестве 15 штук демонтированы и изъяты. В г. Очамчыра в результате проведенных профмероприятий 10 аппаратов, установленных в частном домовладении, изъято у Квеквескири Эльдара Емзаровича.

Все оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.