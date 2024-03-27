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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ МВД ОБНАРУЖЕНЫ ТРИ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Новости Среда, 27 марта 2024 14:40
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СОТРУДНИКАМИ МВД ОБНАРУЖЕНЫ ТРИ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-ИнформТерриториальные подразделения министерства внутренних дел продолжают работу по выявлению фактов незаконной добычи криптавалют.

В п. Бзыпта Гагрского района на приусадебном участке гражданина Бганба Спартака Расимовича изъято 28 майнинг-аппаратов. Мероприятия провели сотрудники УВД по Гагрскому району совместно с райотделом Cлужбы госбезопасности при участии Госстандарта Абхазии.

Действующая майнинг-ферма, принадлежащая Шармат Астамуру Алхасовичу обнаружена сотрудниками Очамчырского РОВД в селе Мыку. Аппараты по добыче криптовалюты в количестве 15 штук демонтированы и изъяты. В г. Очамчыра в результате проведенных профмероприятий 10 аппаратов, установленных в частном домовладении, изъято у Квеквескири Эльдара Емзаровича.

Все оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2024 14:42

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