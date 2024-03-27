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Абхазия Информ

ФУТБОЛИСТЫ «САДЗА» И «ДИНАМО» СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

Новости Среда, 27 марта 2024 15:51
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ФУТБОЛИСТЫ «САДЗА» И «ДИНАМО» СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Юные футболисты цандрыпшского «Садза» 2017 года рождения заняли второе место, а футболисты сухумского «Динамо» – третье в детско-юношеском турнире «Кубок Будущих Легенд» в Сириусе.

Лучшим игроком команды «Садз» стал Платон Анкваб, а лучшим защитником турнира – Андрей Атмаджян. Цандрыпшскую команду тренируют Гурам Пкин и Ара Казарян.

Лучшим игроком команды и лучшим нападающим турнира стал игрок «Динамо» Дамир Адлейба, лучшим ассистентом турнира стал Артем Дерделян. Юных динамовцев тренирует Валерий Штырев.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2024 15:53

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