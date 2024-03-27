ФУТБОЛИСТЫ «САДЗА» И «ДИНАМО» СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»
Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Юные футболисты цандрыпшского «Садза» 2017 года рождения заняли второе место, а футболисты сухумского «Динамо» – третье в детско-юношеском турнире «Кубок Будущих Легенд» в Сириусе.
Лучшим игроком команды «Садз» стал Платон Анкваб, а лучшим защитником турнира – Андрей Атмаджян. Цандрыпшскую команду тренируют Гурам Пкин и Ара Казарян.
Лучшим игроком команды и лучшим нападающим турнира стал игрок «Динамо» Дамир Адлейба, лучшим ассистентом турнира стал Артем Дерделян. Юных динамовцев тренирует Валерий Штырев.