АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИМНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. 26 марта в Орле стартовало первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В турнире принимают участие 11 абхазских спортсменов: в весовой категории 48 кг выступит Мурад Пкин, в 51 кг – Никита Лежия, в 55 кг – Алан Герзмава, Даниил Допуа и Максим Адлейба, в весовой категории 65 кг выступят Баграт Сакания и Даниил Пилия, в 71 кг- Леон Малия, в 80 кг – Леонид Аристава, в 92 кг – Роман Маркарян, в 110 кг – Сулхан Хутаба.

По результатам соревнования будет сформирована сборная России для участия в первенстве мира и Европы.

Программа:

26 марта

11:00. Квалификационные и отборочные схватки в в/к до 45, 48 и 51 кг.

17:30. Полуфинальные схватки в в/к до 45, 48, и 51 кг.

27 марта

11:00. Утешительные встречи в в/к до 45, 48 и 51 кг.

Квалификационные, отборочные и полуфинальные схватки в в/к до 55, 60 и 65 кг.

17:00. Церемония открытия

18:00. Финальные схватки в в/к до 45, 48 и 51 кг.

28 марта

11:00. Утешительные встречи в в/к до 55, 60 и 65 кг.

Квалификационные, отборочные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 71, 80, 92 и 110 кг

18:00. Финальные схватки в в/к до 55, 60 и 65 кг:

29 марта

11:00. Утешительные и финальные схватки в в/к до 71, 80, 92 и 110 кг.