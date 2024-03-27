СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ РАСТЕТ, ЦЕНЫ – ТОЖЕ

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. Минэкономразвития сообщило о восстановлении авиасообщения с Абхазией, первый пробный рейс состоится уже в этом году. При этом вряд ли открытие аэропорта в Сухуме можно ожидать в ближайшее время – в этом летнем сезоне россияне, отправляющиеся в Абхазию, по-прежнему будут летать до Сочи.

По словам экспертов, прямые рейсы, безусловно, подстегнут рост турпотока, но и сейчас спрос на отдых в стране бьет рекорды. В каких-то компаниях фиксируют увеличение в десятки процентов, в каких-то – в разы. Однако по итогам года рост окажется не столь существенным из-за банальной нехватки номерного фонда.

Аэропорт нужен, вопрос в цене

«Путешественникам гораздо проще проходить паспортный контроль в аэропорту, а не на сухопутной границе – это большой плюс с точки зрения туристов и аргумент в пользу выбора полета через Сухум, – поясняют в пресс-службе туроператора «Алеан». – Открытие авиагавани должно положительно сказаться на турпотоке».

Однако, по словам экспертов, пока непонятно, какой объем пассажиропотока сможет обслужить новый аэропорт. Если рейсов в расписании будет немного, а цены, соответственно, окажутся высокими, туристы продолжат отдавать предпочтение аэропорту в Сочи. Также нужно принимать во внимание удаленность сухумского аэропорта от разных курортов республики. Так, трансфер до Гагры от Сочи занимает меньше времени, чем от Сухума.

В «Интуристе» подчеркивают, что аэропорт нужен для роста турпотока в удаленные от границы с Россией части – Сухума, Очамчира, где активно развивается отельный сектор. Трансфер в эти районы занимает до 2,5 часов. К этому нужно добавить время на границе: в сезон очереди там могут занимать до трех часов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает: пробный рейс еще не означает, что аэропорт заработает в полную силу. Требуется огромный объем инвестиций, нужно завезти оборудование.

«Я бы сказал, что эта история на два-три года», – предполагает эксперт.

Туры на лето раскупают зимой

При этом в компаниях отмечают, что спрос на Абхазию у российских туристов в начале года существенно вырос, у некоторых туроператоров – до рекордных значений.

«Несомненно, что на летний и бархатный сезон Абхазия будет одним из самых востребованных пляжных направлений, – комментируют в «Интуристе». – Продажи туров туда по раннему бронированию в пять раз превосходят показатели прошлого года, это, наверное, одна из самых успешных кампаний за всю нашу историю продаж направления».

В «Алеане» также сообщают, что зимой (с декабря по февраль) ранние бронирования шли очень активно. К последней неделе марта продажи летних туров в Абхазию выросли на 35% относительно объемов бронирования на аналогичные даты прошлого года.

В рознице – похожая картина. По данным группы компаний «Слетать.ру», спрос на туры в Абхазию на эти майские праздники в 2,3 раза выше, чем годом ранее. Количество заявок на путешествия в летний период сейчас на 85% больше, чем в аналогичный период 2023-го.

В Level.Travel отмечают увеличение глубины бронирования в этом году: из общего объема 47% туров куплены на период июнь-сентябрь, против 35% за аналогичный период продаж в 2023-го.

В апреле места закончатся

Однако, по словам экспертов, это не значит, что такой же рост будет зафиксирован и по итогам года.

«Абхазия – зарубежное направление номер два после Турции. В этом году планируемый турпоток мы оцениваем в 2-2,5 млн человек, то есть общий рост составит 5-10%. Страна приняла бы больше, но уже два года в Абхазии – дефицит мест. Строительство хорошего отеля занимает года три. Если бы знали, что понадобятся гостиницы, начали бы возводить в 2021-м, но это было пандемийное время», – поясняет Сергей Ромашкин.

По его словам, в «Дельфине» раннее бронирование тоже выросло на 50%. Туристы поняли, что уже в апреле места закончатся и купить что-то на июль-август будет крайне сложно, поэтому делают это заранее.

В «Алеане» рост спроса связывают и с активностью возвратных туристов, и с улучшением концепций объектов размещения, увеличением числа отелей среднего ценового сегмента, ориентированных на семейный отдых.

Цены растут, сервис тоже

Как рассказывают специалисты туроператора «Алеан», 16 июня в курортной части города Гагра, на первой береговой линии откроется отель «Изумруд». Это современный шестнадцатиэтажный комплекс с подогреваемым бассейном. С 1 сентября в нем заработает и спа-центр. Цена на двоих в июне – от 74 600 рублей, система питания: полный пансион и шведский стол (без перелета).

В целом рост стоимости на туры в компаниях оценивают в 20-40%.

«Чаще всего туристы отправляются в Абхазию на 7-10 ночей. В 2024 году средний чек на двоих на такую продолжительность вырос на 41%, 109 тысяч рублей вместо 77 тысяч прошлым летом», – сообщают в Level.Travel.

По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в летние месяцы за год вырос на 20%, до 110 800 рублей. Средняя продолжительность отдыха в Абхазии это время осталась прежней – 9 ночей.

В группе компаний уточняют, что сейчас забронировать отдых в Абхазии на двоих на 7 ночей в период майских праздников с размещением в отеле 4* и типом питания «полный пансион» можно, заплатив от 56 700 рублей. По тем же параметрам с вылетом в первой половине июня – от 79 500 рублей. Авиаперелеты включены в стоимость туров.

Правда, как поясняют в «Алеане», подорожание не всегда связано с общей инфляцией. На 30% выросли цены на туры в те объекты размещения, которые перешли с полного пансиона на «все включено» («Европа», Гранд отель «Россия», «Страна Души»). По остальным, говорят в компании, подорожание составило в среднем 15% относительно прошлогодних цифр.

Автор: Светлана Баева