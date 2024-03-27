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Абхазия Информ

АЭРОПОРТ «СУХУМ» ПРИМЕТ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС ИЗ РОССИИ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Новости Среда, 27 марта 2024 17:06
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АЭРОПОРТ «СУХУМ» ПРИМЕТ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС ИЗ РОССИИ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Сухум. 27 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией, Россия планирует запустить первый пробный рейс в аэропорт «Сухум» уже в 2024 году. Эта информация опубликована на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

На данный момент завершается реконструкция воздушной гавани, в которую было вложено более 12 миллиардов рублей. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что помимо бюджетных средств, значительный объем инвестиций также вкладывается в развитие республики. Это позволило начать работы в воздушной гавани «Сухум» в 2023 году. Вольвач также сообщил, что ожидается проведение первого пробного рейса из России в реконструированном аэропорту в текущем году.

В Министерстве напомнили, что Российская Федерация взяла на себя обязательства по содействию в реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии на период 2022-2025 годов. В 2024 году объем финансовой помощи Абхазии составит 5,6 миллиарда рублей, которые будут направлены на социально-экономическое развитие и осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с заключенными двусторонними межправительственными соглашениями.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Абхазии реконструируют старейший аэропорт. Россия и Абхазия летом 2023 года подписали соглашение о восстановлении аэропорта в Сухуме.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2024 17:09

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