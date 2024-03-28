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Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА: ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ ВБЛИЗИ АЭРОПОРТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Новости Четверг, 28 марта 2024 16:31
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ДЖАНСУХ НАНБА: ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ ВБЛИЗИ АЭРОПОРТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба прокомментировал Апсныпресс встречу с жителями села Бабышира, состоявшуюся 27 марта. По словам Нанба, по инициативе властей на территории международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба состоялась встреча с жителями близлежащих к аэропорту территорий.

«Данная встреча ставила целью проинформировать жителей села о планах по реконструкции и развитию аэропорта и его инфраструктуры. Первый этап предусматривает запуск аэропорта в 2024 году. Мы рассказали людям, на каком этапе находятся сейчас ремонтные работы, о том, как восстанавливается взлетно-посадочная полоса, о демонтаже зданий, непригодных к эксплуатации в будущем. Мы также обсудили перспективный план развития аэропорта, а именно второй этап, который предполагает расширение в южной части территории аэропорта», – сказал Нанба.

От отметил, что участникам встречи подробно, на карте показали, что и где возводится.

«Люди имели возможность убедиться в том, что никакие объекты размещения отдыхающих, никакие гостиничные комплексы на этой территории строиться не будут. «В результате нашей встречи была достигнута договоренность о том, что 5-6 человек из числа жителей села будут подключены к работе координационного штаба под руководством вице-президента Бадры Гунба для учета интересов граждан, проживающих в южной части, и дальнейшего обсуждения перспективного плана развития аэропорта», – сказал Нанба.

Министр еще раз подчеркнул, что информация о расширении территории аэропорта с целью строительства там каких-то объектов размещения отдыхающих или апартаментов не соответствует действительности.

«Мы пока предварительно обсуждаем план перспективного развития аэропорта. Именно с этой целью мы пригласили представителей села поучаствовать в обсуждении», – сказал он.

Информацию, которая появилась в телеграмм-каналах о возможном переселении людей, Джансух Нанба также назвал дезинформацией.

Министр отметил, что у заказчика совместно с абхазской стороной есть план по расширению аэропорта.

«Это связано с тем, что часть существующего комплекса передана в пользование и ведение Министерству обороны Абхазии и соответствующим структурам Вооруженных сил РФ. Для того, чтобы построить современный аэропорт, отвечающий всем международным требованиям, существующей территории не хватает и в этой связи обсуждается план перспективного развития, так называемый второй этап. Мы посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села», – отметил Нанба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 марта 2024 16:35

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