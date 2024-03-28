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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ОТКРОЮТ ДЕТСКИЙ САД НА 100 МЕСТ

Новости Четверг, 28 марта 2024 16:35
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В ГАГРЕ ОТКРОЮТ ДЕТСКИЙ САД НА 100 МЕСТ

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. В мае 2024 года новый детский сад в городе Гагра откроет свои двери для сотни детей. Это стало возможным благодаря финансированию из районного бюджета. Заместитель главы Гагрского района Хана Гунба подробно рассказала об этом проекте.

«Нехватка дошкольных учреждений – проблема злободневная. У нас острый дефицит мест давно, и это несмотря на то, что на данный момент в районе функционируют шесть детских садов, из них два – в городе. Поэтому Администрация района приняла решение о реконструкции детсада по улице Абазгаа», – сказала Х. Гунба.

Ремонтные работы на данном объекте близятся к завершению, частично привезен необходимый инвентарь.

В детском образовательном учреждении откроют четыре группы, в которых занятия будут проводиться исключительно на абхазском языке. По словам Х. Гунба, уже составлены предварительные списки дошколят, а также ведется прием заявок на вакантные места для персонала (воспитателей, нянь, поваров, технических работников и т.д.). Важно: дети госслужащих будут зачислены в детский сад в приоритетном порядке.

Представитель подрядной организации ООО «Стройцентр Проект» Сергей Биджба рассказал, что все работы ведутся согласно намеченному графику и значительная часть уже выполнена. «Сейчас мы занимаемся благоустройством прилегающей к саду территории. Объект планируют сдать в эксплуатацию в мае 2024 года. Проектная стоимость строительно-монтажных работ составила 58 млн рублей», – рассказал С. Биджба.

В Гагрском районе в 2024 году предполагается открытие нескольких социально значимых объектов, в числе которых СЭС, спортивный зал и детский сад. Строительные работы по другим социальным объектам будут продолжены.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 28 марта 2024 16:37

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