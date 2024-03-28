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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ РЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Новости Четверг, 28 марта 2024 16:37
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ РЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. В свете разговоров, которые бытуют в обществе в отношении того, что в Абхазии происходит массовая продажа земель, председатель парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя дал свой комментарий:

«Что касается вопросов, находящихся в ведении возглавляемого мною Комитета: действительно, к нам поступает большое количество документов, связанных с переводом земель из одной категории в другую, связанных с изменением назначения земли и другие вопросы.

Хотел бы рассказать о некоторых наблюдениях в этом контексте за время своей работы в качестве председателя Комитета.

Количество земельных вопросов, поступающих в Парламент, не изменилось за последнее время, но не могу не отметить наметившуюся тенденцию, которая меня беспокоит как депутата и гражданина. Часто происходит так, что к нам поступает тот или иной земельный вопрос из Правительства, предварительно он проходит соответствующие структуры и комиссии администраций городов и районов и представляется в Парламент как бы всесторонне изученным и с благим назначением. Но впоследствии, после прохождения всех процедур, мы нередко слышим о том, что права на земельные участки переходят к другим лицам, в лучшем случае участки остаются как бы «забитыми» или «застолбленными», и на этих землях ничего не происходит. Возможно, они (выделенные участки и их арендаторы и пользователи) ждут «лучших времен» для переуступки. Много объявлений о продаже земли мы видим и в сети интернет, хотя общеизвестно, что продажа земли запрещена. Также бывает, что выделяют земли для строительства определённого объекта, и объект по факту строится, но строительство происходит, к примеру, на 1/20 части участка, в то время как остальная часть остается незадействованной.

Конечно, в жизни любого гражданина, деятельности организации или предприятия могут быть разные времена, сложности, форс-мажор и т.д., резко меняющие деловые планы в отношении, в том числе, и участков, но когда подобных случаев становится много, эта тенденция наводит на определённые мысли.

При этом я не знаю практически ни одного случая спора государства с частными лицами или прекращения земельных отношений, инициированных со стороны государства. Чаще мы слышим лишь о земельных спорах между частными лицами, в которых государственные структуры выступают в качестве своего рода арбитров, при этом при решении спора, как правило, именно государство и остается в проигрыше.

Хотел бы рассказать еще об одном «явлении». В рамках работы в Комитете нами были выявлены случаи, когда одни и те же граждане, чьей «профессиональной» деятельностью стало оформление участков с последующей переуступкой за вознаграждение, фигурируют во многих документах, связанных с землей. Неужели это невозможно заметить до того, как документы поступят в Парламент? Очень в этом сомневаюсь.

Разумеется, что среди пользователей выделенных участков немало добросовестных пользователей и арендаторов, в особенности это люди, ведущие личное хозяйство, но обычно здесь речь идет о небольших участках земли, которые, кстати, мы рассматриваем в приоритетном порядке.

Все сказанное является не только материалом для размышления, а руководством к тому, чтобы пересмотреть общие подходы к решению этих вопросов в пользу граждан и будущих поколений.

Мы в Парламенте будем более внимательно подходить к решению земельных вопросов, приглашать соискателя по каждому земельному вопросу и также приглашать на комитеты непосредственно представителей Правительства и местных органов власти, знающих, что называется, ситуацию на местах.

Кроме того, можно выработать механизм последующего контроля и надзора за судьбой земельных участков.

Обсуждая все вышеперечисленные проблемы в Парламенте, у Комитета есть предложение приостановить решения земельных вопросов до тех пор, пока не будет наведен порядок со всеми ранее предоставленными земельными участками, с их рациональным и целевым использованием.

Хотел бы, пользуясь возможностью, обратиться ко всем главам администраций городов и районов республики с тем, чтобы подведомственные им структуры тщательнее подходили к изучению земельных вопросов. Ведь именно они лучше остальных знают ситуацию на местах, и именно от них зависит последующая судьба наших земель, которые являются народным достоянием».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 28 марта 2024 16:41

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