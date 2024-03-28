ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в котором принял участие полномочный представитель президента в Парламенте Батал Айба.

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для снятия его с производства.

На заседании также обсуждался законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия». Он направлен на создание отвечающей современным требованиям нормативно-правовой базы в целях реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, обеспечения порядка рассмотрения обращений и повышения эффективности государственного управления.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «О государственных закупках», который устанавливает фундаментальные основы порядка организации и проведения государственных закупок, детально регламентирует порядок осуществления закупочных процедур и, по мнению авторов, позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

Затем состоялось обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия», который разработан в целях совершенствования правового регулирования в области гражданской авиации.

После обсуждения комитетом принято решение вынести данные законопроекты на очередное заседание сессии для принятия их во втором чтении.

Участники заседания рассмотрели также проект закона «О кадастре недвижимости» и связанный с ним проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости».

По итогам обсуждения члены комитета решили вынести данные вопросы на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Далее депутаты рассмотрели законопроект «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Целью законопроекта, по мнению разработчика, является обеспечение свободы экономической деятельности в Республике Абхазия, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования рынков.

Также в ходе заседания его участники обсудили законопроект «О внесении изменении в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Рассмотрев данные законопроекты, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии во втором чтении.