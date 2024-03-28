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Абхазия Информ

В ГАГРЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Новости Четверг, 28 марта 2024 16:54
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В ГАГРЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. В городе Гагра с декабря 2023 года начат первый этап работ по реконструкции Центральной набережной.

«После разгула небывалой стихии в ноябре 2023 года был нанесен колоссальный ущерб всему побережью Абхазии. В Гагре последний раз нечто подобное случалось 70 лет назад. Мы практически сразу приступили к восстановлению нашей набережной, которая полностью была разрушена», – сказал заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба.

Общая протяженность реконструируемой набережной составляет 1800 м, площадь покрытия пешеходных зон составляет 10 тыс кВ.м. На сегодняшний день произведен демонтаж остатков набережной, идут подготовительные работы под бетонную заливку опор под ограждения, а также параллельно ведется укладка коммуникаций. Следующим этапом будет процесс покрытия гранита и установка столбов освещения и перил.

В строительстве используют специальные материалы, которые защищают от коррозии и устойчивы к воздействию морской соли. Например, столбы освещения, по словам Цишба, будут из оцинкованного железа, что значительно увеличит срок их эксплуатации.

«Перила и столбы освещения мы заказали в России. А гранит – в Турции, в ближайшее время корабль с ним прибудет в столичный порт», – отметил Цишба.

Из бюджета Гагрского района на сегодняшний день уже освоено 61,7 млн рублей на закупку материала, а с начала работ уже профинансировано около 76 млн рублей. «Однако эта сумма не окончательная. Предстоит провести еще немало работ. Мы сделаем все возможное, чтобы набережная Гагры радовала жителей и гостей нашего района», – сказал замглавы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 28 марта 2024 17:47

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