САБИНА ПАЧУЛИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

Часто мы даже не знаем достоверно, что же это такое. Но нам уже видится «изогнутое тело», «страшный горб» и как итог – испорченная жизнь.

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. «Сколиоз» – это слово сегодня очень часто можно услышать с экранов телевизора и телефона. Оно вызывает чувство страха и паники, если вдруг прозвучит рядом с именем вашего ребенка.

Что делать? К кому бежать за помощью?

Именно с такими вопросами в 2019 году впервые в фонд «Ашана» обратилась многодетная семья Пачулия. У их дочери Сабины, сколиозчетвертой степени, приводящий к деформации ребер и грудной клетки вцелом, изменению ее формы, нарушению нормального взаиморасположения органов грудной клетки и систем организма.

Но благодаря всем неравнодушным, оказавшим помощь в сборе средств, в 2019 году в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» г.Новосибирск девочке была проведена первая операция по выпрямлению позвоночника с помощью металлических штифтов, а два года назад была проведена этапная коррекция и перемонтаж конструкции, фиксирующей позвоночник.

Сейчас Сабина вновь нуждается в этапной коррекции и перемонтажу конструкции, фиксирующей позвоночник.

На проведение данной операции необходимо собрать 135 286 рублей.

Эта операция крайне необходима для того, чтобы Сабина смогла вырасти здоровой и полноценной. Если сейчас не помочь ей, то раннее проведенные операции окажутся бесполезными.

Для многодетной семьи Пачулия, в которой единственным кормильцем является отец, данная сумма огромная и неподъемная, но для всей нашей милосердной страны – это не так много.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Пачулия!

Вы можете помочь следующими способами:

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.⠀

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).

ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50.