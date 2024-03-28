РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЗАВЕРШЕН

Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. Глава государства Аслан Бжания провел ряд встреч в рамках рабочего визита в Москву. Состоялись встречи президента в Администрации президента РФ, в частности, с руководителем АП Антоном Вайно и его заместителем Дмитрием Козаком. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, развития в социально-экономической сфере.

Также состоялась встреча Аслана Бжания с Рашидом Нургалиевым. Президент и Первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации обсудили вопросы дальнейшего углубления российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности и экономики с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов.

В ходе рабочего визита Аслан Бжания также посетил Министерство иностранных дел РФ, где сделал запись в книге соболезнований в связи с терактом в «Крокусе». На пресс-подходе для журналистов после церемонии в МИДе, глава государства заявил, что «терроризм является инструментом в руках недружественных государств».

«Мы испытываем чувство скорби, восприняли теракт как личную трагедию. Я знаю, что такое терроризм, в свое время возглавлял спецслужбы Абхазии, и, откровенно говоря, нам казалось, что такого рода явления больше не повторятся, но случилось то, что случилось. Я уверен, что российские спецслужбы настроены решительно, кардинально. К сожалению, инструмент терроризма является действующим инструментом в руках недружественных государств, я это так расцениваю», – сказал президент.

Бжания выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей.

Президент сказал, что готов пригласить в Абхазию пострадавших детей, «чтобы как-то смягчить последствия этого бесчеловечного акта, чтобы хоть как-то помочь». Он выразил надежду на то, что подобное в России не повторится.

27 марта завершился рабочий визит Аслана Бжания в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает сайт президента.