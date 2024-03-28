Сухум. 28 марта 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провёл рабочее совещание с руководством Администрации президента. На встрече рассматривались вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, обеспечения безопасности и других сфер жизнедеятельности страны.

Обсуждались меры по экономическому и социальному развитию районов, а также приоритетные направления в работе на второй квартал 2024 года. Глава государства указал на важность обеспечения координации работы по всем направлениям.

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд конкретных поручений по решению актуальных социальных вопросов.

Об этом сообщает сайт президента.