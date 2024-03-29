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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 29 марта 2024 13:06
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя г. Новый Афон Яланчиди Павла Васильевича, 2002 г.р. Гражданин был задержан в ходе оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции «Мюссера», при личном досмотре сотрудники уголовного розыска обнаружили у мужчины сверток с наркотическим средством «мефедрон».

В отношении гражданина Яланчиди по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 13:10

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