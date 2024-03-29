ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя г. Новый Афон Яланчиди Павла Васильевича, 2002 г.р. Гражданин был задержан в ходе оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции «Мюссера», при личном досмотре сотрудники уголовного розыска обнаружили у мужчины сверток с наркотическим средством «мефедрон».