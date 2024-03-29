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ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Пятница, 29 марта 2024 13:38
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате усиленных рейдовых мероприятий, проводимых силами личного состава центрального аппарата и роты специального сопровождения Управления ГАИ МВД Абхазии совместно с подразделениями Госавтоинспекции городских управлений и районных отделов внутренних дел выявлено 239 правонарушений в области дорожного движения.

15 административных протоколов составлено в отношении лиц, управляющих автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, как в алкогольном опьянении, так и под воздействием наркотических препаратов. Нетрезвые водителей были отстранены от управления автомобилями.

За нарушения норм тонирования автостекол составлено 19 административных протоколов.

Об этом сообщает сайт МВД.  

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 13:40

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