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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ МЕТАДОН

Новости Пятница, 29 марта 2024 13:41
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ МЕТАДОН

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Должностными лицами оперативного подразделения ГТК на т/п «Псоу» совместно с сотрудниками МВД по Гагрскому району 26 марта при въезде на территорию республики был остановлен автомобиль Toyota Mark X Zio под управлением гражданина Абхазии Барцигян В.В.

В ходе личного досмотра пассажира машины, гражданина Абхазии Еник Д.Г. был изъят полиэтиленовый сверток с кристаллообразным веществом, позже направленный на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД, в свертке было наркотическое вещество метадон общей массой 3,886 грамм.

Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД  для принятия процессуального решения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 13:46

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