В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Руководители ряда структурных подразделений Государственного таможенного комитета и участники внешнеэкономической деятельности Абхазии обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона 2024 года.

В ходе встречи удалось определить круг актуальных вопросов, требующих незамедлительного решения и реагирования по линии международного таможенного сотрудничества.

Начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия отметила, что тесное взаимодействие таможенного комитета и участников ВЭД позитивно отражается на реализации таможенной политики страны.

В свою очередь предприниматели высоко оценили возросший уровень сотрудничества приграничных таможенных служб Абхазии и Российской Федерации в период прошедшего цитрусового сезона и выразили надежду на развитие этой тенденции в приближающемся курортном сезоне.