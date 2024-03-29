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Абхазия Информ

В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Новости Пятница, 29 марта 2024 13:46
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В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Руководители ряда структурных подразделений Государственного таможенного комитета и участники внешнеэкономической деятельности Абхазии обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона 2024 года.

В ходе встречи удалось определить круг актуальных вопросов, требующих незамедлительного решения и реагирования по линии международного таможенного сотрудничества.

Начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия отметила, что тесное взаимодействие таможенного комитета и участников ВЭД позитивно отражается на реализации таможенной политики страны.

В свою очередь предприниматели высоко оценили возросший уровень сотрудничества приграничных таможенных служб Абхазии и Российской Федерации в период прошедшего цитрусового сезона и выразили надежду на развитие этой тенденции в приближающемся курортном сезоне.  

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 13:48

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