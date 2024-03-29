НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ ИНОМАРКИ С ТАЙНИКАМИ

В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки Citroen C4, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) были выявлены темные зоны, нехарактерные для конструкции автомобиля.

«В ходе таможенного досмотра в полостях левого и правого порогов транспортного средства была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – В машине было спрятано 490 пачек (9800 штук) сигарет марки «BUSINESS ROYALS».

На вопрос о сокрытом товаре водитель ответил, что ничего о тайнике в своей машине не знал и сигареты «впервые видит».

Днем ранее был задержан еще один автомобиль марки Ford Focus, прибывший из Абхазии. В ходе осмотра машины с применением МИДК, при дальнейшем досмотре таможенники обнаружили тайники с сигаретами в передних арках колес. Под пластиковой обшивкой в специальных люках было спрятано 480 пачек (9600 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS».

Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал. По его словам, зная о том, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве без оформления запрещен, он решил скрыть сигареты от таможенного контроля.

Табачные изделия и автомобили изъяты, возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.

С начала 2024 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 102 дела об административных правонарушениях, изъято более 130 тыс. штук сигарет.