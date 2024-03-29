Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Абхазские тайбоксеры заняли пять первых и три вторых места на чемпионате и первенстве Ставропольского края, который прошел с 25 по 28 марта в городе Ставрополе. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов в составе команд из Ставрополя, Армавира, Краснодара, Луганска, Донецка, Ростова-на-Дону, Абхазии, Моздока, Пятигорска и Калмыкии.

«Команду Федерации тайского бокса Абхазии БК «Георгий Победоносец» представляли спортсмены Гудауты и Сухума, которые показали отличный результат и провели красочные и сильные поединки», – сообщил главный тренер сборной Абхазии, президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

Первые места заняли: Леон Ванджаш (8-9 лет, 26 кг, Гудаута), Юрий Герзмава (8-9 лет, 20 кг, Гудаута), Артем Хачатрян (12-13 лет, 34 кг, Гудаута), Даная Квициани (12-13 лет, 50 кг, Сухум) и Давид Джения (14-15 лет, 63.5 кг, Гудаута).

Серебряными призерами стали: Рубен Хачатрян (14-15 лет, 57 кг, Гудаута), Матвей Джикирба (8-9 лет, 24 кг, Гудаута) и Рафаэль Ефремян (12-13 лет, 40 кг, Сухум).

Тренируют спортсменов Тамерлан Хасиев (Гудаута) и Мурат Цаллагов (Сухум).