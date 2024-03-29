В ГОСКОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ АБХАЗИИ В ИГРАХ СТРАН БРИКС
Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с главными тренерами, представителями Федерации по видам спорта, которые будут представлять Абхазию на Играх стран БРИКС. На встрече обсуждались организационные вопросы, в том числе вопросы экипировки национальной сборной и подготовки спортсменов к играм.
Как отметил заместитель председателя Госкомитета, глава делегации национальной сборной Беслан Карчава, все возникшие на встрече вопросы по участию команд делегации Абхазии на текущий момент, он обсудит на онлайн-встрече с организаторами 1 апреля, а затем 15-19 апреля на встрече глав делегаций в Казани.