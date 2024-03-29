В ГАГРСКОЙ ЦРБ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. В Гагрской районной больнице продолжается капитальный ремонт, который не производился более тридцати лет. Начало его совпало с ковидным периодом в 2021 году. Тогда, несмотря на ремонт, было выделено 50 коек для ковидных больных, хотя ежедневно пациентов поступало в разы больше.

Главный врач больницы Индира Арсалия рассказала о том, как непросто было в это время.

«Врачи в прямом смысле жили на работе. Неоценимой на тот момент стала помощь местной Администрации, которая обеспечила больницу жизненно необходимой кислородной станцией. Был куплен газификатор, благодаря чему осуществлялась централизованная подача кислорода во все палаты и отпала необходимость таскать тяжелые кислородные баллоны», – поделилась Арсалия.

На данный момент завершены работы в реанимационном и приемном отделениях, а также в отделении гинекологии и травмпункте. Везде установлено современное оборудование, есть всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи. В палатах также созданы максимально комфортные условия для пациентов: есть тёплые полы, специальные санузлы, обновлён необходимый инвентарь (шкафы, кровати, столы и проч.). Закуплены аппараты ИВЛ и другое не менее дорогостоящее оборудование.

Сейчас рабочие приступили к самому сложному этапу – ремонту хирургического отделения. Его условно поделили на две части, в одной из которых врачи продолжают работу.

«Уже через два месяца хирурги смогут перейти в новую операционную, которая не будет уступать ни в чем современным операционным. Так, на закупку только одного операционного стола Администрацией района выделено порядка 3 млн рублей. Проблем с финансированием нет. Мы ощущаем поддержку нашего руководства», – сказала И. Арсалия.

Буквально за 2-3 года облик больницы значительно поменялся. По-новому заработал лифт, от шума которого раньше просыпались больные в палатах. Замена его, а также все сопутствующие виды работ обошлись району в общей сложности в 2,9 млн рублей.

Администрация района также снабдила больницу в период с 2021 по 2022 гг. реанимобилем и газелью для линейной скорой помощи. Ещё одну машину скорой помощи получила ЦРБ в 2023 году.