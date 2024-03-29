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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ИРАКЛИЯ ТУЖБА И МИХАИЛА ГАЛУЗИНА

Новости Пятница, 29 марта 2024 14:47
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ВСТРЕЧА ИРАКЛИЯ ТУЖБА И МИХАИЛА ГАЛУЗИНА

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. В МИД России прошла встреча замминистра иностранных дел Республики Абхазия Ираклия Тужба с замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. С абхазской стороны во встрече приняли участие начальник Консульского департамента Лаша Авидзба и начальник департамента Ближнего Востока и Африки Артур Гагулия.

В ходе рабочей встречи в преддверии 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, участники обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня.

В рамках консультаций была вновь подтверждена необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье, путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой.

Было отмечено, что ситуация в Галском районе и на абхазо-грузинской государственной границе остается стабильной и спокойной. При этом была подчеркнута необходимость создания условий для делимитации и последующей демаркации государственной границы с Грузией.

Абхазская сторона в очередной раз выразила приверженность возобновлению работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако, в результате деструктивной позиции грузинских участников работа данного формата остается замороженной.

Участники встречи также обсудили ряд других вопросов повестки дня предстоящего 60-го раунда, который намечен на 4-5 апреля 2024 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 14:50

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