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Абхазия Информ

В СУХУМЕ НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА «АПРА»

Новости Пятница, 29 марта 2024 15:27
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В СУХУМЕ НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА «АПРА»

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Вопрос о необходимости проведения ремонта в ДОУ «Апра» ставился много лет, однако сдвинуть дело с мертвой точки удалось только сейчас. В ходе пресс-конференции для журналистов Президент Аслан Бжания пообещал, что ремонтные работы начнутся в 2024 году. Так и произошло.

Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации Сухума Астамура Пипия рассказал в интервью «Апсны.Иахьа» о ремонте детсада и объемах проводимых работ.

По поручению главы Администрации города Сухум Беслана Эшба, была составлено сметная документация на первый этап ремонтно-восстановительных работ на втором этаже третьего корпуса детсада.

«Выполнение работ начали с третьего корпуса, будет отремонтирована младшая группу. Вторым этапом планируем отремонтировать остальные два корпуса. Планируется каждый корпус по группам ремонтировать, чтоб не тревожить детей и коллектив детского сада», – сказал он.

Пипия проинформировал, что ранее была отремонтирована кровля детсада, заменены деревянные оконные блоки на профилирование пластиковые окна, а сейчас поэтапно будет произведен ремонт всей внутренней части детсада.

«Работы начались в понедельник. Уже очистили стены от старой штукатурки, паркета, от плитки в санузлах, так же будет восстановлена распределительная кухня заменена электропроводка стены в санузлах и комнатах будут украшены тематически. В течение двух месяцев планируется завершить работы в первой группе, сметная стоимость ремонтно-восстановительных работ с выше 5 млн руб.», – сказал он.

Работы ведутся за счет местного бюджета.

Воспитатель детского сада Мадина Хагба отметила, что ремонт в детском саду ждали давно: «Мы очень долго этого ждали.   Обращений и разговоров было много, но только сейчас удалось начать реализовывать».

В детском саду 150 детишек, шесть воспитателей и шесть нянек. По словам воспитательницы сада, заявления на прием детей и сейчас поступают.

«У нас три корпуса по два этажа, две средние, две младшие и две старшие группы. Мы принимаем детей с 3 лет и выпускаем в 6 лет», – сказала она.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 15:37

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