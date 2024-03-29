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Абхазия Информ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ПРОЗВУЧАЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Новости Пятница, 29 марта 2024 15:37
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ПРОЗВУЧАЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Почетный советник Постпредства МИД Абхазии в ФРГ Сейхан Азак (Цыба-пха) приняла участие в ежегодном Всемирном литературном форуме во Франкфурте-на-Майне, проводимом Международным женским клубом. Каждый год отрывки из всемирно известных литературных произведений читаются на многих языках мира.

«Г-жа Сейхан Азак обратилась ко мне с просьбой перевести стихотворение «Стрела и песня» Генри Уодсворта Лонгфелло, а также отрывок из известной книги Джона Донна «Обращения к Господу в час нужды и бедствий» с английского на абхазский язык.

Я выполнила её просьбу. Слушатели проявили большой интерес к абхазскому языку. Мы будем продолжать эту традицию, абхазский язык будет и дальше представлен в этом весьма популярном и интересном формате, в котором уже прозвучали произведения Пушкина, Мопассана, Экзюпери и других авторов», – сообщила полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 15:41

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