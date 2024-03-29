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Абхазия Информ

ГАГРСКАЯ ЦРБ ИСПЫТЫВАЕТ НЕХВАТКУ КАДРОВ

Новости Пятница, 29 марта 2024 15:50
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ГАГРСКАЯ ЦРБ ИСПЫТЫВАЕТ НЕХВАТКУ КАДРОВ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Руководство ЦРБ города Гагры совместно с Администрацией Гагрского района решают такую злободневную проблему, как нехватка квалифицированных кадров. Больница остро нуждается в реаниматологах, травматологах, хирургах, педиатрах, терапевтах, гинекологах. Крайне мало врачей узких специальностей, а также медсестер и санитарок.

Чтобы привлечь столь необходимые для района кадры, Администрация города готова выделить и оплачивать им жилье, а также всячески помогать в иных вопросах. Так, в 2023 году, благодаря таким мерам, в течение всего летнего периода в ЦРБ Гагры работал молодой хирург из Туапсе. В 2024 году по линии Минздрава Абхазии с апреля должен начать работу реаниматолог из Уфы.

Также районная Администрация оплачивает обучение в Российской Федерации акушера-гинеколога, который, согласно контракту, приедет работать в больницу Гагры.

За 2023 год в больницу доставили 221-го пациента  после ДТП. 18 из них с нейрохирургическими и сочетанными травмами после оказания первой помощи были переведены по профилю в другие медучреждения Абхазии. Три человека погибли в связи с травмами, несовместимыми с жизнью, остальные, в том числе 16 пациентов в крайне тяжелом состоянии, получили лечебную помощь в стационаре больницы. Всего в прошлом году в ЦРБ Гагры, по словам главврача, было более 60 тысяч обращений.

«О том, какие нагрузки испытывают врачи, говорят следующие цифры: в летний период, когда население города увеличивается в разы за счёт гостей, ежедневно в больницу обращаются до 200 пациентов, и это при том, что у нас всего три хирурга и три терапевта. Они, без преувеличения, врачи-универсалы», – рассказала И. Арсалия.

По словам заведующей отделением гинекологии Астанды Джопуа, несмотря на то, что в родильном отделении работают врачи высшей категории, все равно больница испытывает нехватку специалистов. Однако все поступающие получают плановую, неотложную и экстренную помощь. Пациентки ничего не покупают. Всем необходимым их обеспечивает медучреждение.

«С теплом вспоминаю то время, когда у нас в день было до 17 новорожденных. 2009 год стал рекордным по рождаемости – тогда в наших стенах родилось 460 малышей. В 2023 году их было 130, а с начала 2024 года – уже 47. Это число поубавилось по объективным причинам», – поделилась А. Джопуа.

Решение проблемы, связанной с нехваткой кадров в ЦРБ Гагры, находится на особом контроле у главы района. Для привлечения специалистов Администрация района готова оплачивать обучение будущих медиков при условии, что последние вернутся в Абхазию и будут работать в местной больнице.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 16:17

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