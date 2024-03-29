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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Новости Пятница, 29 марта 2024 16:02
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В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Работниками Управления жилищно-коммунального хозяйства Гудаутского района ведется активная работа в рамках плана по опрыскиванию специальными составами для защиты от болезней плодовых, ягодных и цветочных культур. При этом, применяются наиболее эффективные средства от фитофтороза, курчавости, ржавости и других болезней.

В Управлении заверили, что работа с использованием техники в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. 

Кроме того, в течение двух недель, ведутся работы по обрезке городских пальм. Как известно, в наиболее теплое время пальмы быстрее всего растут, при температуре от 18 градусов, если не проследить за внешним видом, отрицательное влияние скажется на декоративности и виде деревьев.

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Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2024 16:06

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