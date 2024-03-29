УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 29 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве в апреле-июне 2024 года граждан республики на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

В тексте Указа, в частности, говорится:

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 06 мая 2014 года Nº 3498-c-V и «Об обороне» от 04 января 2006 года Nº 1224-c-XIV:

– Призвать с 01 апреля по 30 июня 2024 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не – пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

– Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.

– Кабинету министров Республики Абхазия, администрациям районов и города Сухум обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.