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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА МАРТ 2024 ГОДА

Новости Суббота, 30 марта 2024 14:52
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В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА МАРТ 2024 ГОДА

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия подвело итоги подготовки войск (сил) за март 2024 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Владимир Савченко, подводя итоги, обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.

С учетом стоящих перед вооруженными вилами задач, Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 30 марта 2024 14:56

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