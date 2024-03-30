ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ ШЕКСПИРА «ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ»

Стремясь поправить свое материальное положение, старый плут и ловелас Фальстаф решил приударить за двумя замужними богатыми дамами и посылает им письма с любовными признаниями. С этого момента он оказывается втянутым в клубок остроумных розыгрышей, неожиданных событий и хитроумных интриг, попадает в безумно смешные ситуации, мастерицами которых те самые дамы, «виндзорские проказницы», и являются.

Комедия «Виндзорские проказницы» – спектакль-праздник, лихой и эффектный, гомерически смешной и красивый, с роскошными декорациями и костюмами, способный подарить зрителям самые яркие впечатления.

Ираклий Хинтба, гендиректор РУСДРАМа: «С постановочной точки зрения мощный спектакль, эффектный, красивый, дорогостоящий. Мы не поскупились на то, чтобы он выглядел на уровне. Сложный для актеров спектакль, потому что абсолютно игровой. Им нужно быть постоянно включенными, сконцентрированными, всё время в действии и во взаимодействии друг с другом. Для актеров уникальный спектакль, есть все возможности проявить себя. Мы рассчитываем на наших артистов, труппа сильная в нынешнем ее состоянии. Поэтому и взялись за Шексспира».

Режиссёр Антон Корнилов, известный по спектаклям «Рассказ мула старого Хабуга» и «В лучах», вместе с художником Ириной Уколовой и художником по свету Константином Удовиченко создают действительно масштабный и увлекательный спектакль.

Антон Корнилов, режиссер: «Виндзорские проказницы» не просто комедия положений, как может показать на первый взгляд. Шекспир – философ, который в каждой невинной фразе может заложить смысл вселенского масштаба. Что бывает не просто разглядеть, когда ты подходишь с холодным носом и думаешь, что это всего лишь комедия. Это высокая комедия с глубокими темами, которые важно нам не потерять, увлекаясь текстом. Какие бы темы не были подняты у Шекспира, они все связаны с человеком, всё про человека и его месте в мире. Нам необходимо человека любить. А иногда, для того чтобы его полюбить, нужно его пожалеть. Об этом и комедия «Виндзорские проказницы», где высмеивают человеческие пороки, которые всем нам не чужды. Через осмеяние пороков, лишний раз дают понять, над чем нужно сосредоточиться, а на что лучше не обращать внимания»

В главной роли сэра Джона Фальстафа – Кирилл Шишкин, а его пажа Робина – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле занята целая россыпь прекрасных артистов: заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Симона Спафопуло и Эмиль Петров, Рубен Депелян и Руслан Жиба, Марина Скворцова и Люпчо Спасов, Саид Лазба и Ирина Делба, Леон Гвинджия.

Об этом сообщает пресс-служба театра.