КООРДИНАЦИННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. Под председательством Генерального прокурора Республики Абхазия А.Н. Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, по результатам деятельности правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования хищения бюджетных средств и налоговых преступлений за период с 2020-2022 гг.

В совещании приняли участие: начальник Государственной службы охраны Дбар Д.С, председатель Службы государственной безопасности Ахиба Т.И., первый заместитель министра внутренних дел Ажиба Р.А., первый заместитель генерального прокурора Квициния Д.Г., заместитель генерального прокурора Тыркба Р.Л., заместитель Генерального прокурора – военный прокурор Тарба Р.Б., зампредседателя Государственного таможенного комитета Ашуба З.Р., заместитель начальника Государственной миграционной службы Бганба В.В., заместитель председателя Контрольной палаты Отырба З.Ш., начальник Управления по работе с задолженностью Министерства по налогам и сборам Асландзия А.А., начальник Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Хурхумал Г.З., начальники и заместители управлений Генеральной прокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, работники центрального аппарата Генеральной прокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов, специализированные прокуроры.

С основным докладом о результатах деятельности правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения раскрытия и расследования хищения бюджетных средств и налоговых преступлений за период с 2020-2022 гг. выступил начальник Управления по надзору за исполнением законодательства РА Генеральной прокуратуры Вардания А.А.

Слово было предоставлено начальнику Контрольно-ревизионного управления министерства финансов Хурхумал Г.З. и начальнику Управления по работе с задолженностью Министерства по налогам и сборам Асландзия А.А.

По итогам Координационного совещания подготовлено Постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов Абхазии с учетом замечаний и предложений.