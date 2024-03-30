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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Суббота, 30 марта 2024 15:04
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. Двое граждан, подозреваемых в сбыте наркотического вещества, задержаны на территории центрального рынка столицы сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум в результате реализации оперативной информации.

Орлов Алексей Владимирович, 1979 г.р., уроженец г. Казань, гражданин Российской Федерации и жительница Московской области Сорокина Евгения Андреевна, 1985 г.р. В отношении данных лиц были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Так, в ходе проведения личного досмотра у гражданина Орлова в кармане носимых им брюк были обнаружены и изъяты 23 свертка, изолированные лентой красного цвета с содержащимся в них кристаллическим светлым веществом. У гражданки Сорокиной при личном досмотре были обнаружены и изъяты 19 аналогично заизолированных свертков с содержащимся в них кристаллическим веществом светлого цвета.

После чего с участием задержанных было произведено обследование участков местности с ранее сделанными закладками. По улице Инал-ипа, в городе Сухум, в местах, указанных гражданином Орловым обнаружено и изъято три заизолированных свертка с белым кристаллообразным веществом. Еще три аналогичных свертка сотрудники милиции изъяли из мест ранее сделанных тайных закладок гражданкой Сорокиной по ул. Чачба и по проспекту Айаира.

Далее сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум в случаях, не терпящих отлагательства, было проведено обследование помещения по месту временного проживания граждан Орлова и Сорокиной.

В результате осмотра личных вещей задержанных, в чемодане, принадлежащем гражданину Орлову, сотрудниками уголовного розыска обнаружены и изъяты 158 заизолированных красной лентой свертков, внутри находилось кристаллообразное вещество белого цвета. Аналогичное вещество содержалось в свертках, обнаруженных в полиэтиленовом пакете среди носимых вещей Сорокиной, а именно, в женском топике. Всего из чемодана с вещами данной гражданки изъято 222 заизолированных свертка.

По данному факту следственным отделом Управления внутренних дел по городу Сухум возбуждено уголовное дело, в отношении Орлова Алексея Владимировича и Сорокиной Евгении Андреевны, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия, то есть квалифицирующими признаками которого является незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Общая масса изъятого наркотического средства «метадон» составила 177,714 граммов.

В отношении подозреваемых Орлова и Сорокиной Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца. Расследование по уголовному делу продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Суббота, 30 марта 2024 15:08

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