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Абхазия Информ

ХОДЕ РЕЙДА ВЫЯВЛЕНО 293 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Суббота, 30 марта 2024 15:10
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ХОДЕ РЕЙДА ВЫЯВЛЕНО 293 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных рейдовых мероприятий 28 марта сотрудниками Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии совместно с подразделениями ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел выявлено 293 нарушения правил дорожного движения. 24 административных протокола составлено за нарушения норм светопропускаемости стекол, тонировочные пленки с автомобилей сняты на месте.

17 водителей отстранены от управления автотранспортными средствами и привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, автомобили помещены на служебные стоянки.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений ПДД и повышение уровня безопасности дорожного движения продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 30 марта 2024 15:11

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