В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНТУРИЗМА И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. В преддверии начала туристического сезона в Государственном таможенном комитете прошла встреча с замминистра туризма Дмитрием Зантария и представителем Министерства энергетики и транспорта Абхазии Астамуром Бганба.

В ходе беседы были обозначены актуальные проблемы, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через абхазо-российскую государственную границу. В частности, обеспечение ускорения перемещения через границу экскурсионных автобусов, применение к этому виду транспорта приоритетного режима организации таможенного оформления и таможенного контроля, а также ряд проблем, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок.

В завершение встречи участники отметили важность постоянного активного взаимодействия между исполнительными органами РА в том числе для того, чтобы обеспечить проведение успешного курортного сезона.