В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. 31 марта в Сухуме пройдет чемпионат Республики Абхазия по пауэрлифтингу среди спортсменов 14-19, 20-23, 24-39 лет и ветеранов 40-54 лет. Соревнования среди мужчин пройдут в 11 весовых категориях, среди девушек – во всех категориях.
Чемпионат пройдет в фитнес-клубе «Elite Sport», взвешивание спортсменов состоится с 08:00 до 09:00, начало в 10:00.
Организаторами турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Федерация силовых видов спорта и фитнес-клуб «Elite Sport».
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