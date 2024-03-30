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Абхазия Информ

МЕСТА В ПОПУЛЯРНЫХ ПАНСИОНАТАХ АБХАЗИИ ПОКА ЕСТЬ, НО ТУРИСТАМ СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ

Новости Суббота, 30 марта 2024 15:19
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МЕСТА В ПОПУЛЯРНЫХ ПАНСИОНАТАХ АБХАЗИИ ПОКА ЕСТЬ, НО ТУРИСТАМ СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. Несмотря на увеличение цен, спрос на отдых в Абхазии в этом году бурно растет. Редакция TourDom.ru заглянула на сайты популярных отелей и пансионатов и убедилась, что в некоторых из них найти недельное окошко, чтобы остановиться в июне, уже проблематично. Причем большие и дорогие номера пользуются повышенным вниманием.

Например, в «Гранд Отеле Абхазия» 3*, судя по информации на сайте гостиницы, в первом летнем месяце остановиться на неделю уже не получится – свободные номера («эконом дабл» и «стандарт твин») есть только на отдельные даты. Забронировать отдых можно лишь в первых числах июля – за 7 ночей придется заплатить 80 500 руб. на двоих за «стандарт твин». Более дорогие варианты, такие как «люкс студио», «Парк Малибу Вид на горы», «Парк Малибу Вид на море» и другие, раскуплены на все лето.

В пансионате «Литфонд» 3* начало первого летнего месяца уже полностью забронировано. Свободные номера на неделю можно заказать только во второй половине июня. Двухместный полулюкс будет стоить 98 000 руб. на двоих. Сложнее с размещением в другом популярном пансионате – «Самшитовая роща» 4* в Пицунде. Здесь проблематично найти свободные места на неделю вплоть до середины октября. Причем летом получится остановиться лишь в наиболее бюджетном номере – проживание в двухместном однокомнатном «комфорте» будет стоить в первую неделю июня 99 400 руб. на двоих вместе с питанием (год назад этот же номер, для сравнения, стоил 64 тыс. руб.). Более комфортный вариант можно найти только в конце августа – пожить неделю в люкс-студии можно за 237 300 руб.

Впрочем, поклонникам абхазского отдыха расстраиваться рано – у туроператоров места в популярных объектах размещения еще есть, хотя кое-где действительно стремятся поскорее закончиться. У туроператора «Дельфин» предложений на лето много, но, по словам руководителя компании Сергея Ромашкина, в «Самшитовой роще», «Литфонде» и ОПК «Пицунда» уже наблюдается дефицит – на некоторые заезды номеров нет.

В туроператоре «Алеан» отметили, что пока выбор большой: «На данный момент дефицита мест на лето в востребованных отелях – объектах, работающих по системе «все включено», и объектах, предлагающих полный пансион, нет». В топе продаж у «Алеана» – все те же «Самшитовая роща», «Литфонд», а также «Нарт», «Европа», «Золотые пески», «Гранд отель Россия» и некоторые другие. Хватает вариантов для размещения и у Библио-Глобуса. Лучше всего у туроператора продаются номера в «Гранд Отеле Абхазия», доме отдыха «Имени Челюскинцев» и объединении пансионатов «Курорт Пицунда».

Участники рынка, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, подтверждают, что спрос на отдых в Абхазии выше, чем в прошлом году, причем в первые месяцы он буквально был взрывным.

«За январь и февраль мы продали примерно на 40% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года. Но надо понимать, что такая динамика не продлится весь год. Сейчас в марте мы уже видим некоторое замедление, в апреле, наверное, будем продавать еще медленнее», – прокомментировал Сергей Ромашкин.

По его мнению, в целом по году следует рассчитывать на 10–15% прироста. А нынешние высокие показатели связаны с тем, что в прошлом году туристы столкнулись с дефицитом мест в Абхазии и на этот раз решили забронировать пораньше.

«В 2023-м те, кто пришел в июле, практически не могли купить номера в популярных отелях на июль-август», – отметил Сергей Ромашкин.

У других туроператоров похожая ситуация. «На сегодняшний день спрос на Абхазию превышает на 48% уровень 2023 года. Активные бронирования сейчас идут на май-июнь-июль. Глубина бронирований – октябрь 2024 года», – сообщили в компании Библио-Глобус. У туроператора «Алеан» к последней неделе марта число бронирований летних туров в Абхазию выросло на 35% по сравнению с 2023-м. Там тоже отметили особенность этого года: туристы начали беспокоиться о летнем отдыхе раньше: «Туры по направлению начали активно бронировать с декабря прошлого года. На спросе сказывается интерес со стороны возвратных туристов, расширение отельной базы республики, улучшение концепций ряда объектов».

Словом, туристам следует поторопиться. Дефицит номеров складывается постепенно, к июню, скорее всего, номера будут распроданы.

В конце января мы написали, что отдых в Абхазии сравнялся по цене с турами в Грецию пятилетней давности.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 30 марта 2024 15:23

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