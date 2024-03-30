УЧЕНЫЕ АБХАЗИИ И РОССИИ ЗАЙМУТСЯ СОВМЕСТНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ

Сухум. 30 марта 2024. Абхазия-Информ. Ведущие специалисты из Москвы, Сочи и Сухума выступили на Международном научном семинаре «Опыт и перспективы развития защиты плодовых и декоративных растений от вредных организмов в России и Абхазии». Мероприятие прошло в Тимирязевской академии в рамках деятельности Научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего».

В своём выступлении заведующий кафедрой защиты растений Института агробиотехнологии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, профессор Февзи Джалилов рассказал об итогах исследований, проводимых студентами, аспирантами и сотрудниками кафедры защиты растений. Также он отметил важность развития международных научных контактов в этом деле: «Только благодаря совместным усилиям учёных из разных стран возможно найти решение крупных проблем защиты растений, с которыми сталкиваются аграрии».

Сотрудники Научно-исследовательского института сельского хозяйства АН Абхазии представили итоги работы над построением систем защиты растений в условиях Республики Абхазия. В частности, доклады касались вопросов применения иммуноиндукторов в технологии защиты яблони от болезней, сравнения разных систем защиты мандарина от вредителей. Директор института, академик АНА Лёсик Айба рассказал о трудностях, влияющих на урожайность и качество продукции, производимой в республике.

Доклад главного научного сотрудника отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН, доктора сельскохозяйственных наук Натальи Карпун был о мерах борьбы с новыми вредителями и болезнями, появившимися в субтропической зоне России.

А презентации ученых кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева были посвящены новым и наиболее вредоносным болезням декоративных культур в Центральной части России, результатам оценки эффективности защитных мероприятий, новым методам диагностики и мониторинга болезней растений.

По итогам семинара стороны договорились о проведении совместных научных исследований, в частности, мониторинга новых болезней плодовых и декоративных культур и выработке мер защиты от них.