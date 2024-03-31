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Абхазия Информ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Воскресенье, 31 марта 2024 15:05
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 31 марта 2024. Абхазия-Информ. С 30 по 31 марта в зале РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики прошло открытое первенство г. Сухум по тяжелой атлетике среди школьников 2011 г.р. и старше. В нем приняли участие около пятидесяти спортсменов в составе трех команд из г. Сухум, г. Гудаута и г. Гагра.

По результатам турнира первое место завоевали: Тарасов М. в вес/к 34 кг (г. Сухум), Анкваб Д. в вес/к 38 кг (г. Гудаута), Допуа Л. в вес/к 38 кг (г. Сухум), Чижик Г. в вес/к 42 кг (г. Сухум), Широзия Н. в вес/к 46 кг (г. Гудаута), Меликян А. в вес/к 50 кг (г. Гагра), Гармелия А. в вес/к 56 кг (г. Гудаута), Гунба В. в вес/к 61кг (г. Гагра), Кондакчян Р. в вес/к 67 кг (г. Гагра), Галстян Г. в вес/к 78 кг (г. Сухум), Московец С. в вес/к 81 кг (г.Сухум ), Курт-оглы А. в вес/к 90кг (г. Гудаута ), Курт-оглы А. в вес/к 100 кг (г. Гагра).

Серебро турнира завоевали: Пкин Д. в вес/к 42 кг (г. Гудаута), Камалян А. в вес/к 46 кг (г. Гагра), Зарников А. в вес/к 50 кг (г. Сухум), Хутаба С. в вес/к 56 кг (г. Гудаута), Чанба В. в вес/к 61 кг (г. Гудаута), Мархолия А. в вес/к 67 кг (г. Сухум), Хашиг Э. в вес/к 73 кг (г.Гагра), Пратопопов А. в вес/к 73 кг (г. Гудаута ), Допуа Т. в вес/к 81 кг (г. Сухум), Мхонджия Л. в вес/к 90 кг (г. Гагра).

На третьем месте: Корсантия А. в вес/к 46 кг (г. Гудаута), Барзания З. в вес/к 50 кг (г. Гудаута), Хишба Л. в вес/к 56 кг (г. Гудаута), Махария Р. в вес/к 61 кг (г. Гудаута).

Специальным кубком «За волю к победе» награждён Кононов Артем 8-ми лет.

Шаматава Астан 6-ти лет, отмечен как самый юный участник соревнований.

Абсолютным чемпионом турнира признан Галстян Герасим.

Главный судья турнира МС СССР Кутелия Тамази.

Гл. секретарь Джикирба Рауль.

Тренируют спортсменов команды г. Сухум мастера спорта СССР Кутелия Тамази и Кутелия Джамбулат.

Все победители награждены кубками медалями и грамотами.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 31 марта 2024 15:36

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