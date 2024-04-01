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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Новости Понедельник, 01 апреля 2024 12:48
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ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. 10 аппаратов по добыче криптовалюты изъято сотрудниками Очамчырского отдела внутренних дел в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Пакуащ. Майнинг-фера была размещена в частном домовладении гражданина Читанава Химцы Капитоновича.

В с. Баслаху, в домовладении Дохнадзе Руслана Емзаровича изъято 6 майнинг-аппаратов.

Мероприятия по выявлению объектов незаконной добычи криптовалюты сотрудниками МВД Абхазии проводятся регулярно, так же проверяются ранее отключенные майнинг-фемы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 01 апреля 2024 12:52

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