ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ
Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. 10 аппаратов по добыче криптовалюты изъято сотрудниками Очамчырского отдела внутренних дел в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Пакуащ. Майнинг-фера была размещена в частном домовладении гражданина Читанава Химцы Капитоновича.
В с. Баслаху, в домовладении Дохнадзе Руслана Емзаровича изъято 6 майнинг-аппаратов.
Мероприятия по выявлению объектов незаконной добычи криптовалюты сотрудниками МВД Абхазии проводятся регулярно, так же проверяются ранее отключенные майнинг-фемы.