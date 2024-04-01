ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, перевозка, хранение, а также ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю с. Амзара Гагрского района Еник Джамалу Гариковичу, 1972 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, наркотическое средство «метадон» гражданин незаконно приобрел на территории Российской Федерации, в Адлерском районе г. Сочи, перевозил и хранил без цели сбыта, затем ввез на территорию Республики Абхазия, где был задержан после пересечения государственной границы на КПП «Псоу».

Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого и изъятию наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска Гагрского РУВД и оперативного подразделения ГТК на таможенном пункте «Псоу».

Гражданин Еник санкционирован к содержанию под стражей, расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.