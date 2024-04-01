НА ПОСТУ АДЛЕР ИЗЪЯЛИ ТОННУ КОНТРАБАНДНОГО ВИНА ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники таможенного поста Адлер обнаружили 800 бутылок контрабандного алкоголя в прибывшем из Абхазии минивэне. Оперативная информация по машине была получена от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль остановили для досмотра, в ходе которого установлено, что в салоне транспортного средства перемещалась партия красного и белого вина заводского производства Республики Абхазия. Вес задержанной алкогольной продукции составляет почти тонну, а стоимость – более 500 тыс. рублей.

Водитель пояснил, что спиртное закупил для личных целей в одном из абхазских магазинов. Таможенную декларацию он не подавал.

Алкоголь изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции).