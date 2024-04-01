В ПИЦУНДЕ РЕМОНТИРУЮТ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. В 2023 году в Пицунде начался капитальный ремонт Дома культуры. На сегодняшний день полностью заменена ветхая кровля, площадь которой 110 м², завершены черновые работы в кабинетах, в вестибюле установлены новые окна. Рабочие приступили к ремонту актового зала со сценой и фасада здания.

Об истории и о том, какую роль в жизни пицундцев играет Дом культуры, рассказал его директор Тимур Агрба.

«С этим зданием неразрывно связана история моей жизни. Я уверен, что большая часть жителей скажет то же самое. Первое упоминание о нашем Доме культуры можно найти в архивных записях, датируемых 1959 годом. В 70-х годах прошлого века началась так называемая большая стройка курорта. С тех пор все самые значимые события Пицунды проходили в этих стенах. Здесь собирался актив города и в самые трудные времена – вспомнить хотя бы голодовку в 1989 году. Наш ДК считался одним из лучших в стране. А сколько заслуженных артистов Абхазии начинали здесь свой путь к славе!» – не без гордости сказал Тимур Агрба.

Несмотря на все послевоенные трудности в Доме культуры функционировали различного рода кружки для детей. Устояло здание и после пожара 2004 года, продолжилась работа в секциях. Ещё одним испытанием для ДК стало наводнение 2023 года. Тогда руководство района приняло решение о срочном ремонте здания.

Представитель подрядной организации Чкотуа Теймураз рассказал, что в планах сдача объекта к концу этого года.

«Сметная стоимость работ составляет 39,2 млн рублей, 18 из которых уже освоены. Только на замену кровли было выделено более 5,4 млн рублей. Все строительные материалы мы закупаем на территории Гагрского района. Собственно, и финансирование проекта осуществляется за счёт районного бюджета», - поделился Теймураз Чкотуа.

Замглавы Администрации Пицунды Ахра Абиджба выразил уверенность в том, что после восстановления Дома культуры жизнь в городе значительно улучшится.

«Вновь откроются кружки для детей, наш детский ансамбль соберётся в полном составе, начнет функционировать библиотека, артисты, в том числе и из РФ, смогут со сцены радовать граждан Абхазии и гостей своим творчеством», – отметил он.

Завершения ремонтных работ в Доме культуры с нетерпением ждут все без исключения жители города Пицунда.