В СЕЛЕ ЛДЗАА СТРОЯТСЯ ДВА НОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТА

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. В селе Лдзаа Гагрского района идёт строительство Дома культуры и школьной столовой с актовым залом. В конце 2023 года здесь началась активная работа по заливке фундамента на месте сгоревшего дотла Дома культуры. На сегодняшний день первый этап строительства пройден. Согласно проекту, здание, площадь которого 863 м², будет одноэтажным на 270 посадочных мест. В планах сдача объекта к началу 2025 года.

Исполняющий обязанности главы села Гурам Абгаджава рассказал подробнее о Доме культуры. «В 1985 году в селе Лдзаа построили новый Дом культуры. В послевоенные годы здесь функционировали кружки для детей. Но после пожара здание стало аварийным. В 2022 году на встрече руководства Администрации Гагрского района с активом села встал вопрос о строительстве нового ДК. И в 2023 году уже приступили к работам. За что очень благодарен руководству нашего района и лично Юрию Львовичу», – сказал Г. Абгаджава.

В конце 2024 года в Лдзаа будет сдан в эксплуатацию ещё один социально значимый объект – новая школьная столовая и актовый зал для Лдзаанской средней школы №1 им. М.Д. Гочуа. Сегодня на территории школы идут полномасштабные работы по строительству двухэтажной пристройки. Уже залит фундамент, рабочие приступили ко второму этапу строительства.

Директор школы Мимоза Еник рассказала подробнее об учебном заведении и значимости этого объекта.

«В школе 11 классов, а также класс для нуляшек. В разное время количество учащихся колебалось от 77 (в 2006 году) до 110 (в 2024 году). Все мероприятия мы проводили либо в кабинетах, либо в фойе. Столовой как таковой у нас не было. Мы давно её ждали. Сейчас у нас появится возможность кормить детей, как положено, первым, вторым, а наличие актового зала позволит раскрыть у них творческие способности.

Уверена, после строительства новой столовой и актового зала деток у нас станет значительно больше – комфортные условия будут своего рода магнитом для родителей, которые ежедневно возят детей в соседние школы», – поделилась М. Еник.

В селе Лдзаа проживают около 1700 человек. Администрация Гагрского района всячески поддерживает идеи строительства и реконструкции социальных объектов в селах, понимая их значимость, и берет на себя все финансовые затраты, связанные с работами.