В СЕЛЕ ДЖГЕРДА СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Природный пожар стал причиной пожара в частном доме в селе Джгерда, Очамчырского района. Накануне в окрестностях села было сильное возгорание сухостоя и подлеска.

По словам пожарных пламя перекинулось из леса на частное подворье и жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Абхазии в 13 часов 15 минут. К приезду огнеборцев обгоревшая кровля дома обрушилась, строение полностью охватил огонь.

Огонь тушили сотрудники ПСЧ Очамчыры, однако дом спасти не удалось. Пострадавших нет.

МЧС Абхазии не раз предупреждало граждан о непредсказуемых последствиях самовольных поджогов сухой травы, которые могут привести к лесным пожарам, способным перекинуться на жилые строения.