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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ДЖГЕРДА СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ

Новости Понедельник, 01 апреля 2024 17:55
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В СЕЛЕ ДЖГЕРДА СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Природный пожар стал причиной пожара в частном доме в селе Джгерда, Очамчырского района. Накануне в окрестностях села было сильное возгорание сухостоя и подлеска.

По словам пожарных пламя перекинулось из леса на частное подворье и жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Абхазии в 13 часов 15 минут. К приезду огнеборцев обгоревшая кровля дома обрушилась, строение полностью охватил огонь.

Огонь тушили сотрудники ПСЧ Очамчыры, однако дом спасти не удалось. Пострадавших нет.

МЧС Абхазии не раз предупреждало граждан о непредсказуемых последствиях самовольных поджогов сухой травы, которые могут привести к лесным пожарам, способным перекинуться на жилые строения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 01 апреля 2024 18:00

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