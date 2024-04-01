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Абхазия Информ

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИЙ ВОЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Новости Понедельник, 01 апреля 2024 18:06
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УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИЙ ВОЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство обороны Абхазии передало Управлению образования Администрации г. Сухум обучающий военный инвентарь, который будет использован на уроках допризывной подготовки и гражданской обороны в школах г. Сухум.

Администрации г. Сухум «Управление образования» выражает руководству Министерства обороны РА искреннюю благодарность за активное плодотворное сотрудничество в развитии военно-патриотического воспитания, формирования здорового образа жизни молодежи и значимый вклад в организацию и проведение военно-патриотических мероприятий.

«Вместе мы делаем очень важное и нужное дело преумножая духовно-нравственное богатство Республики Абхазия, делая вклад в ее настоящее и будущее», – отметила в благодарственном письме начальник Управления образования Астанда Таркил.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 01 апреля 2024 18:08

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