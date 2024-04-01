Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне», от 4 января 2006 года, № 1224-с-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 29 марта 2024 года «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в Абхазии начался весенний призыв в армию.