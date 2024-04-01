В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне», от 4 января 2006 года, № 1224-с-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 29 марта 2024 года «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в Абхазии начался весенний призыв в армию.
В мероприятиях, связанных с призывной компанией принимают участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения.
Министерством обороны Республики Абхазия осуществляется общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.
Весенний призыв на действительную военную службу заканчивается 30 июня 2024 года.
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