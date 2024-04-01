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Абхазия Информ

В СГОРЕВШЕМ ЗДАНИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ОБНАРУЖИЛИ НЕСКОЛЬКО РАБОТ ИЗ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Новости Понедельник, 01 апреля 2024 18:14
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В СГОРЕВШЕМ ЗДАНИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ОБНАРУЖИЛИ НЕСКОЛЬКО РАБОТ ИЗ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Сухум. 1 апреля 2024. Абхазия-Информ. При расчистке помещений сгоревшего здания Союза художников Абхазии, на втором этаже которого располагались фонды Национальной картинной галереи, обнаружили несколько работ.

«Сегодняшний день можно назвать удачным. До этого мы находили керамические работы Валентины Хурхумал – небольшие фигурки, а также декоративную вазу Вячеслава Хурхумал. Сегодня была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал – скульптурная композиция «Маленькие наездники». Это известная работа. Она не раз представлялась на различных выставках как в Абхазии, так и за рубежом», – сказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.

Сохранились еще несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе. В их числе – «Мадемуазель Бессон» и «Женщина в красной шляпе», а также несколько эскизов театральных декораций и костюмов. «Мы этому безмерно рады. Возможно мы еще что-то найдем», – отметил Сакания.

В ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии произошел пожар. Из четырех тысяч работ фондов Национальной картинной галереи уцелело не более 200.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 апреля 2024 18:16

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