В СГОРЕВШЕМ ЗДАНИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ОБНАРУЖИЛИ НЕСКОЛЬКО РАБОТ ИЗ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

«Сегодняшний день можно назвать удачным. До этого мы находили керамические работы Валентины Хурхумал – небольшие фигурки, а также декоративную вазу Вячеслава Хурхумал. Сегодня была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал – скульптурная композиция «Маленькие наездники». Это известная работа. Она не раз представлялась на различных выставках как в Абхазии, так и за рубежом», – сказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.

Сохранились еще несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе. В их числе – «Мадемуазель Бессон» и «Женщина в красной шляпе», а также несколько эскизов театральных декораций и костюмов. «Мы этому безмерно рады. Возможно мы еще что-то найдем», – отметил Сакания.

В ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии произошел пожар. Из четырех тысяч работ фондов Национальной картинной галереи уцелело не более 200.